Tennisfederatie richt spelersraad voor ‘laagvliegers’ op

De internationale tennisfederatie ITF gaat een spelersraad oprichten voor tennissers uit de lagere regionen van de wereldranglijst. Alleen tennissers die lager staan dan de 350e plek op de mondiale ranking van het enkelspel en lager dan plek 150 in het dubbelspel komen in aanmerking. Er wordt zowel voor de mannen als de vrouwen een aparte raad opgezet, aangevoerd door respectievelijk Mark Woodforde en Mary Pierce.

De Australiër Woodforde (54) won als dubbelspecialist zeventien grandslamtitels, veelal met zijn vaste partner Todd Woodbridge. De Française Pierce (45) veroverde in haar carrière vier grandslamtitels, waarvan twee in het enkelspel (Australian Open 1995 en Roland Garros 2000).

De ATP (mannen) en WTA (vrouwen) hebben beide hun eigen spelersraad. Daarin zitten vrijwel alleen maar spelers uit de top van de wereldranglijst. Om ook de ‘laagvliegers’ een stem te geven, komt de ITF met twee aparte commissies die zijn gericht op spelers van de World Tennis Tour. Door de coronacrisis ligt ook het tennis overal stil. Heel wat spelers uit de lagere regionen komen in de problemen door het uitblijven van inkomsten. Ze voelen zich niet altijd gehoord door de ATP en WTA.

“Het is essentieel dat spelers van alle niveaus en vanuit de hele wereld worden gerepresenteerd”, zegt ITF-voorzitter David Haggerty. “Deze nieuwe raad vertegenwoordigt de belangen en de stem van alle spelers van de ITF World Tennis Tour.”

Vanaf volgende maand kunnen spelers zich aanmelden of een ander nomineren. Half juni worden verkiezingen gehouden. De spelers die worden gekozen, vormen tot eind 2021 de raad. Het is de bedoeling dat ze minimaal twee keer per jaar via een videoverbinding vergaderen.