Coronageval in organisatie Spelen Tokio

Een lid van het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio is besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een man van in de dertig die momenteel thuis in quarantaine verblijft. Hij was als medewerker werkzaam op het hoofdkantoor in de Japanse hoofdstad.

“De mensen van wie we weten dat ze met hem in contact zijn geweest zitten vanaf vandaag ook thuis, terwijl de etage waarop de man werkte gesloten is en zal worden gedesinfecteerd”, meldde de organisatie van het evenement. De Spelen werden eerder al vanwege de coronacrisis met een jaar verplaatst naar de zomer van 2021.

De meeste van de ongeveer 3800 medewerkers van het organisatiecomité werkten al thuis sinds de Japanse regering eerder deze maand de noodtoestand had uitgeroepen. In Japan zijn ten minste 12.000 mensen besmet met het virus, een kleine 300 zijn overleden aan de gevolgen.