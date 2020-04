Federer roept op tot fusie van ATP en WTA

Tennisser Roger Federer heeft opgeroepen tot een fusie van de ATP Tour voor de mannen en de WTA, die het vrouwencircuit runt. “Ik vraag me af”, stelde hij via sociale media. “Ben ik de enige die er zo over denkt? Of is het echt tijd om het mannentennis en vrouwentennis samen te laten komen?”

“Ik bedoel niet dat we tegen elkaar gaan spelen”, legde de Zwitserse winnaar van maar liefst twintig grandslams uit. “Ik heb het over het samenvoegen van de bestuursorganen van de ATP en WTA. Die kan dan toezicht houden op de professionele tours van de mannen en vrouwen.”

De tenniswereld ligt tot half juli stil, vanwege de uitbraak van het coronavirus. Vooral de spelers uit de lagere regionen van de wereldranglijst zijn financieel getroffen door de pandemie.