WK snooker verplaatst naar begin augustus

Het wereldkampioenschap snooker is van vrijdag 31 juli tot en met zondag 16 augustus. Organisator World Snooker bereikte daarover woensdag een akkoord met de gemeenteraad van Sheffield, de BBC, Eurosport en Sheffield Theaters.

Het toernooi zou eigenlijk worden gehouden van 18 april tot en met 4 mei, maar kon niet doorgaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. Of het WK in augustus wel afgewerkt kan worden, blijft wel afhankelijk van de maatregelen van de Britse regering.

World Snooker geeft er de voorkeur aan het evenement voor een volle zaal te spelen, voor net geen duizend toeschouwers. Als dat niet mogelijk is, zal het WK met minder toeschouwers of helemaal geen toeschouwers worden gespeeld. In het slechtste geval moet er opnieuw een andere datum gezocht worden.