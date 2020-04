Murray: tennis zal als laatste terugkeren

Als de wereld straks is hersteld van het coronavirus zal tennis zo ongeveer als laatste terugkeren op de internationale sportkalender. Dat verwacht Andy Murray, de voormalige nummer één van de wereld uit Groot-Brittannië. “Het kan bijna niet anders”, zegt de oud-winnaar van Wimbledon tegen CNN. “Bij ons komen spelers en coaches uit alle delen van de wereld. Het duurt nog wel even voor iedereen weer kan reizen.”

De Open Franse kampioenschappen zijn verplaatst tot na de zomer, Wimbledon is inmiddels definitief geschrapt. Een tijd noemde Murray niet. “Maar het zou me zeer verbazen als we in september weer een groot toernooi kunnen houden.”