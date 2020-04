Noodlijdende teams Formule 1 krijgen hulp

De Formule 1 heeft enkele ploegen financieel geholpen. Premies voor later in het seizoen zijn voortijdig overgemaakt, zo maakte Liberty Media bekend. Het Amerikaanse bedrijf is sinds 2017 eigenaar van de koningsklasse van de autosport.

Het is niet bekend welke ploegen zijn geholpen. McLaren, Williams, Renault en Racing Point hebben hun medewerkers afgelopen maand al op verlof gestuurd vanwege de coronacrisis.

De eerste negen races van de Formule 1 voor dit seizoen zijn afgelast of uitgesteld, waaronder de Grote Prijs van Zandvoort. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe kalender, met mogelijk 18 races en een start van het seizoen in Oostenrijk.