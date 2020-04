Topruiter Guerdat: eindelijk zijn we allemaal gelijk

In een interview over wat de coronacrisis met hem doet, komt springruiter Steve Guerdat tot opmerkelijke uitspraken. “Eindelijk zijn we allemaal gelijk”, zegt één van de meest succesvolle ruiters van de laatste tien jaar. “Nu weten wij in onze rijke westerse samenleving ook eens hoe het voelt om een groot probleem te hebben.”

“Want hoe vaak denken wij nou aan die miljoenen kinderen in de wereld die geen schoon drinkwater hebben”, vervolgt de Zwitser. “Of aan de kinderen die er elke dag dood gaan van de honger. Nee, wij denken aan de wedstrijd die moet doorgaan, aan de nieuwe Mercedes die we willen kopen. Of aan een grote vrachtwagen om de paarden in te vervoeren. Nu hebben we te maken met een crisis die de armen in onze wereld elke dag onder ogen moeten zien. Hoe overleef ik.”

Er is geen reden tot paniek, zegt Guerdat. “Eindelijk ondergaan we in onze samenleving allemaal hetzelfde. Laten we er daarom over nadenken hoe we straks als het over is de dingen beter kunnen doen. Anders. En laten we vooral niet de hoop opgeven. In deze crisis zal een uitweg gevonden worden.”