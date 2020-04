Extra geld voor nationale olympische comités na uitstel Spelen

Sportkoepel NOC*NSF kan op een hogere bijdrage rekenen van de commissie voor Olympische Solidariteit vanwege het uitstel van de Zomerspelen in Tokio. De subsidie voor alle nationale olympische comités is opgetrokken van 46,7 miljoen dollar naar 57 miljoen dollar (bijna 53 miljoen euro). Daarmee kunnen de extra kosten worden opgevangen die de verschuiving naar de zomer van 2021 met zich meebrengt. Door de mondiale uitbraak van het coronavirus kan het evenement in Japan deze zomer niet doorgaan.

Ook het olympische solidariteitsprogramma voor atleten krijgt meer geld. Dat budget wordt met 15 miljoen dollar (bijna 14 miljoen euro) verhoogd. Ongeveer 1600 sporters van 185 NOC’s zullen nu ook in 2021 gebruik van het programma kunnen maken. Het omvat onder meer studiebeurzen voor olympische atleten.

Een van de doelen van de Olympische Solidariteit is ervoor te zorgen dat alle 206 NOC’s aan de Spelen kunnen deelnemen. De comités kunnen onder meer rekenen op financiële steun voor de reiskosten van atleten en teamofficials voor en tijdens de Olympische Spelen.