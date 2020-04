Handbalsters direct naar EK 2020, mannen missen WK 2021

De Nederlandse handbalsters zijn rechtstreeks geplaatst voor het EK van 2020 in Denemarken en Noorwegen. De Europese federatie EHF heeft besloten vanwege de coronapandemie de vier nog te spelen rondes in de kwalificatie te schrappen en de teams aan te wijzen op basis van de eindranking van het vorige EK in 2018. Oranje eindigde daar als derde.

Voor de handballers van Oranje was er minder goed nieuws. Ze kregen te horen dat zij geen startbewijs krijgen voor het WK van 2021 in Egypte. De EHF heeft de Europese play-offs voor de eindronde geschrapt en teams aangewezen op basis van de eindrangschikking van het begin dit jaar gespeelde EK. Oostenrijk, dat de tegenstander van Oranje zou zijn in de play-offs, werd achtste op dat EK. Nederland behaalde de zeventiende plaats.

De vrouwenploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade, die zich in december kroonde tot wereldkampioen, moest dit jaar nog vier interlands spelen in de EK-kwalificatie. Het coronavirus zorgt ervoor dat geen van die wedstrijden doorgaat. Ook door het plan van de EHF om in juni die vier duels af te werken in een week tijd is een streep gezet.

Spanje zou in twee van die wedstrijden de tegenstander zijn. Oranje versloeg die ploeg in de finale van het WK in Japan. Voor de geschrapte thuiswedstrijd eind maart was Ahoy in Rotterdam uitverkocht met 10.000 kaarten.

Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) besloot vrijdag de fans hun geld terug te geven, maar ook de mogelijkheid te bieden het kaartje te doneren aan de bond. “Dan kunnen we de gemaakte kosten dekken, hoewel financiën bij ons nooit de boventoon voeren. Handbal komt altijd op de eerste plaats”, zegt directeur Sjors Röttger. “Ik denk dat er later dit jaar nog steeds een wedstrijd in een vol Ahoy kan plaatsvinden, maar wij wilden het nu niet op de lange baan schuiven.”

Röttger berustte in het besluit van de EHF om de kwalificaties en play-offs te schrappen. “We moeten het ermee doen. Er is op dit punt geen eenduidigheid binnen Europa.”