KNVB-besluit komt aan als mokerslag bij SC Cambuur

Bij SC Cambuur is met boosheid en ongeloof gereageerd op het KNVB-besluit om in het betaalde voetbal dit afgebroken seizoen geen promotie en degradatie toe te passen. Daardoor moet de Friese club komend seizoen opnieuw in de Keuken Kampioen Divisie uitkomen. SC Cambuur was in de eerste divisie als stevige koploper dicht bij een terugkeer op het hoogste niveau.

“Dit komt aan als een mokerslag”, zegt algemeen directeur Ard de Graaf bij Omrop Frysl├ón. “Het is een ongekend besluit. Ik vind het onbegrijpelijk.”

Volgens De Graaf heeft de KNVB met twee maten gemeten. “De Europese plekken worden toegewezen op basis van de ranglijst na 75% van de wedstrijden. Maar bij promotie en degradatie laat de KNVB dat los, dat leggen ze op het bordje van de andere clubs.”

Cambuur heeft juridische stappen tegen de KNVB nog in overweging. “Daar zullen we ons over gaan buigen. Daar komen we zo snel mogelijk op terug. Deze muis krijgt nog wel een staart.”