Tuchtcommissie trekt rode kaarten voor schaatssters in

De rode kaarten die de marathonschaatssters Marijke Groenewoud en Carien Kleibeuker afgelopen winter kregen bij de Aart Koopmans Memorial op de Weissensee zijn ingetrokken. Volgens de tuchtcommissie van de schaatsbond KNSB waren deze sancties “ongegrond”. Het college acht oneerlijk en “niet-sportief” gedrag van de twee rijdsters niet bewezen.

Dit vonnis betekent dat Groenewoud alsnog als winnares van deze wedstrijd de boeken ingaat. De rijdster van Team ZiuZ kwam op 23 januari als eerste over de finish en werd ook gehuldigd. Later die dag kreeg Groenewoud van de jury echter alsnog een rode kaart, waardoor Manon Kamminga als eerste in de rangschikking eindigde.

De jury had op basis van eigen waarneming, ingediende protesten en uitspraken van de rijdster zelf geoordeeld dat Groenewoud tijdens de wedstrijd ongeoorloofde hulp had geaccepteerd van Kleibeuker. Die kwam uit voor Royal A-ware, een zusterploeg van ZiuZ, waarmee gezamenlijk wordt getraind. Kleibeuker was direct na de race al met een rode kaart bestraft en uit de uitslag geschrapt.

Volgens de tuchtcommissie is “ongeoorloofde hulp” van Kleibeuker aan Groenewoud in deze wedstrijd echter niet bewezen. De scheidsrechterscommissie legt zich bij de uitspraak neer.