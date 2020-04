‘Twee Formule 1-races zonder publiek in Oostenrijk mogelijk’

De plannen voor twee races in de Formule 1 zonder publiek op het circuit van Red Bull in het Oostenrijkse Spielberg krijgen steeds concretere vormen, zegt topman Helmut Marko van de renstal van Max Verstappen. “Er zijn races gepland op 5 en 12 juli. We kunnen aan alle officiële vereisten voor ‘spookraces’ voldoen”, zei Marko op de Oostenrijkse radiozender Ö3.

De organisatie van de Formule 1, de leiding van Red Bull en ook de minister van Sport zijn het erover eens dat racen zonder toeschouwers mogelijk is in Oostenrijk, mits een tweede uitbraak van het coronavirus uitblijft. Volgens de plannen worden ook journalisten geweerd bij de races op Spielberg en is er ruimte voor 2000 personen, merendeels medewerkers van de teams en officials. Alle leden van de teams moeten negatief zijn getest op het coronavirus.

De pandemie heeft de koningsklasse lamgelegd. De eerste negen races van het seizoen zijn geschrapt of uitgesteld. De Formule 1 werkt aan een aangepaste kalender met zoveel mogelijk races in de tweede helft van het jaar. Marko is ervan overtuigd dat er na Oostenrijk meer races zullen volgen. “Er zijn gesprekken gaande met andere Europese circuits”, weet hij.

De organisatie van de GP van Groot-Brittannië heeft eerder al aangegeven dat er, indien nodig, twee opeenvolgende races op het circuit van Silverstone kunnen worden verreden. Ook die Formule 1-races zullen dan worden verreden zonder publiek.