Belgische sportwereld nog week in wachtkamer

België heeft nog geen beslissing genomen over de eventuele hervatting van sportwedstrijden. De nationale veiligheidsraad van het land heeft dat vraagstuk vrijdagavond laat met een week vooruitgeschoven.

Het bestuur van de twee hoogste Belgische voetbalklassen zou maandag bijeenkomen om te praten over de rest van het seizoen, dat is afgebroken na de uitbraak van het coronavirus. Mogelijk wordt ook die bijeenkomst met een week uitgesteld.

Ook de organisatoren van de Belgische kampioenschappen wielrennen (20-23 augustus) en de Grote Prijs van België in de Formule 1 (30 augustus) op het circuit van Spa-Francorchamps weten nog niet waar ze aan toe zijn.

In België zijn alle grote evenementen tot 1 september verboden, net als in Nederland. Over sportwedstrijden achter gesloten deuren is nog geen besluit genomen.