Marathon Londen overweegt alleen eliterace

De marathon van Londen, die vanwege de coronacrisis is verplaatst van 26 april naar 4 oktober, overweegt alleen een wedstrijd te houden voor elitehardlopers in plaats van een massa-evenement met 43.000 deelnemers. “Maar het is een van de vele scenario’s die we bekijken”, zegt racedirecteur Hugh Brasher bij de BBC.

Er bestaat ook nog de mogelijkheid dat de grote stadsmarathon helemaal niet doorgaat. “We moeten naar het totaalplaatje kijken, met 750.000 toeschouwers, de medische kant, de liefdadigheidsinstellingen. Er zijn wel tien scenario’s denkbaar en die veranderen voortdurend”, aldus Brasher.

Voor de 40e editie die aanvankelijk zondag was gepland, waren de twee snelste atleten ooit op de marathon uitgenodigd, namelijk wereldrecordhouder Eliud Kipchoge uit Kenia (2.01.39) en de EthiopiĆ«r Kenenisa Bekele (2.01.41). “We hopen dat we ze in oktober kunnen verwelkomen”, aldus Brasher.

De marathon van Tokio ging op 1 maart wel door, ondanks dat het coronavirus al rondwaarde in Japan. De tienduizenden recreanten mochten niet meedoen, alleen een select groepje uitgenodigde topatleten. De Nederlandse Andrea Deelstra miste er de limiet voor de Olympische Spelen.