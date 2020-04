Rossi vol twijfels over racecarrière MotoGP

Motorracer Valentino Rossi zit vol twijfels over het voortzetten van zijn carrière. De negenvoudig wereldkampioen, inmiddels 41 jaar, wil het liefst toch tot eind 2021 doorgaan, maar hij weet niet of hij nog meekan met de besten in de koningsklasse MotoGP. Door de uitbraak van het coronavirus heeft hij nog geen meter op de Yamaha kunnen rijden. Alle races tot eind juni zijn geschrapt.

“Het was voor mij erg belangrijk om tijdens de eerste races van dit jaar uit te zoeken waar ik zou staan ten opzichte van de concurrentie, vooral omdat ik de tweede helft van het vorige seizoen vaak te langzaam was. Nu heb ik nog geen race gereden en moet ik eigenlijk al beslissen wat ik ga doen. Dat is lastig”, zei de Italiaan in een vraaggesprek op YouTube.

Rossi hoopt dat er in de tweede helft van het jaar nog wel kan worden gereden, maar vreest het ergste. “Misschien wordt er in 2020 helemaal niet meer gereden. In dat geval is dit niet het moment al te stoppen en is het beter nog een jaar door te gaan. Ideaal is het niet, maar ik heb nog genoeg motivatie”, aldus de winnaar van 115 grands prix.