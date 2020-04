Na broer Havard stopt ook zus Hege Bøkko met schaatsen

De Noorse schaatser Havard Bøkko nam begin maart voor eigen publiek bij de WK allround in Hamar afscheid en nu stopt ook zijn zus Hege. De 28-jarige Noorse is haar motivatie kwijt, schrijft ze in een bericht op Instagram.

“Ik heb het gevoel dat er meer in zit, maar de beker met motivatie en geduld is bijna leeg. Dan is het als schaatsster die de beste van de wereld wil zijn moeilijk om door te gaan”, aldus Hege Bøkko, die meedeed aan de Olympische Spelen van 2010, 2014 en 2018.

Grote overwinningen ontbreken op haar erelijst. De zus van Havard Bøkko, jarenlang de grote rivaal van Sven Kramer, eindigde in de wereldbeker wel een paar keer op het podium. “Mijn carrière was als een achtbaan, het ging op en neer, met onderweg een paar lussen en kurkentrekkers waar ik moeilijk doorheen kwam”, zegt Hege Bøkko, die in het begin van haar loopbaan werd begeleid door de Amerikaanse schaatscoach Peter Mueller.