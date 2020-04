Schaatstrainer Kuiper moet weg bij Canadese bond

Schaatstrainer Geert Kuiper is zijn baan in Canada kwijt. De 59-jarige Fries werkte sinds augustus 2018 als technisch adviseur van de Canadese schaatsbond. Zijn contract is niet verlengd, bevestigt Kuiper.

“Er komt een bezuiniging op deze post en een andere invulling van de technische begeleiding”, aldus Kuiper, die in Canada onder meer als mentor diende voor de Canadese trainers. Hij had ook een rol bij het opstellen van selectiecriteria en trainingsprogramma’s. De Canadese schaatsploeg presteerde de afgelopen jaren juist weer sterk, met Ted-Jan Bloemen, Ivanie Blondin en Graeme Fish als blikvangers.

Kuiper werkte ruim twintig jaar als trainer/coach in de schaatswereld. Hij begeleidde onder anderen Gerard van Velde, Sven Kramer en Ireen Wüst naar olympische titels. Van 2014 tot en met 2018 was hij als bondscoach verantwoordelijk voor de selectie en coaching van de langebaanschaatsers op de ploegachtervolging, massastart en teamsprint.