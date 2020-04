Schaker Giri verslaat wereldkampioen Carlsen

Schaker Anish Giri heeft Magnus Carlsen verslagen op het online-toernooi dat de Noorse wereldkampioen organiseert. De 25-jarige Nederlandse grootmeester was met 2,5 – 1,5 te sterk voor Carlsen. Het leverde Giri voor het eerst drie punten op in het toernooi waar acht topschakers aan meedoen, allemaal vanachter hun computer. Ze strijden om 250.000 dollar aan prijzengeld.

Giri maakte het verschil in de tweede van vier partijen, die hij na een fout van Carlsen in zijn voordeel besliste. De andere partijen eindigden in remise. Giri vierde zijn zege op de wereldkampioen door eerst zijn vinger voor zijn mond te houden en vervolgens een dansje te doen voor de webcam.

Een dag eerder had de Nederlander zijn eerste wedstrijdpunt binnengehaald, tegen de Chinees Ding Liren. Met een totaal van vier punten staat Giri op de zevende en voorlaatste plaats in het klassement. Carlsen, die nog ongeslagen was, gaat aan kop met elf punten.