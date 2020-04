Wielrenner Kruijswijk wil graag nog twee grote ronden fietsen

Wielrenner Steven Kruijswijk wil dit najaar twee van de drie grote wielerronden rijden. De Tour staat bovenaan zijn wensenlijst, zegt de nummer 3 van de vorige editie in een vraaggesprek met AD Sportwereld. “Ik zou graag twee grote rondes doen, zeker niet drie. Dat is te veel”, aldus de renner van Jumbo-Visma. “Het zou mooi zijn als inderdaad de Tour eind augustus kan beginnen en dat het plan geen valse hoop is, maar echt goed doordacht met de overheden en instanties.”

Kruijswijk is blij dat er een aangepaste wielerkalender voor het najaar is vastgesteld, met daarin ook nog plek voor de Giro en de Vuelta. “Wij kunnen ons nu focussen op augustus. Als ik niet dat doel zou hebben, dan zou ik nu ook niet mijn trainingen blijven doen. Daar ben ik eerlijk in. Als ze zouden zeggen, we zien wel, dan ga ik niet al te veel doen. Ik hoop echt dat we nog drie tot vier maanden kunnen fietsen en lekker veel inhalen. Daar hebben we als ploeg het meeste aan en het is ook mooi voor de wielerliefhebbers.”

Kruijswijk deed het interview fietsend op de rollenbank in zijn eigen huis. Het is de manier voor de renners om in de coronacrisis hun vorm op peil te houden. Hij zal normaal gesproken in de Tour het kopmanschap delen met de Sloveen Primoz Roglic en zijn nieuwe teamgenoot Tom Dumoulin.

“De komst van Tom betekent enerzijds minder kans voor mij, maar ik zie ook de voordelen van een sterke ploeg die echt voor de Tourzege kan rijden. We kunnen nu met gelijke wapens Team Ineos bestrijden. Ik ben wel de nummer 3 van de vorige Tour en als ik in de positie kom om de Tour te winnen, heb ik wel een paar sterke mannen achter me staan.”