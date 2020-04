Autocoureur Hamilton mist het racen en roept op tot bezinning

Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft opgeroepen de coronacrisis aan te grijpen als een tijd van bezinning. De wereldkampioen, die stelt het racen enorm te missen, hoopt dat mensen sterker uit deze moeilijke tijd komen.

“Laten we ons leven niet oppakken op dezelfde manier als waarop we deze moeilijke tijd ingingen; laten we eruit komen met meer kennis van de wereld en de veranderde maatschappij”, schreef Hamilton op zijn Instagram-pagina.

“Laten we terugkeren als een nieuwe samenleving: vriendelijker, genereuzer en zorgzamer voor anderen. Ik hoop dat we er allemaal zo over denken. Op dit moment hebben we allemaal de tijd om na te denken over het leven en onze beslissingen.”

De oproep van de 35-jarige Brit komt op de dag dat de Formule 1 bekendmaakte dat het seizoen op 5 juli aanvangt, in Oostenrijk zonder publiek. “Ik mis het racen elke dag. Dit is de eerste keer sinds ik 8 jaar oud ben dat ik niet aan een seizoen ben begonnen”, aldus Hamilton, die voor zijn imposante loopbaan in de Formule 1 als junior al in andere raceklasses indruk maakte. “Als je iets ademt en ergens voor leeft en dat is ineens weg, dan is dat een grote leegte.”