Formule 1 wil in juli met GP Oostenrijk zonder publiek beginnen

Het raceseizoen in de Formule 1 moet op 5 juli van start gaan met de Grote Prijs van Oostenrijk. Toeschouwers zijn daarbij vanwege de coronacrisis niet welkom. Het doel is dit jaar nog vijftien tot achttien wedstrijden te laten doorgaan, zegt de organisatie achter de Formule 1.

Het Formule 1-circus zou na een aantal wedstrijden in juli, augustus en begin september in Europa zich verplaatsen naar Azië en daarna naar Amerika. De laatste wedstrijd van het jaar moet de GP van Abu Dhabi zijn, ergens in december. De eerste wedstrijden zullen in ieder geval zonder publiek moeten worden gehouden.

De locaties van de wedstrijden die kunnen doorgaan hoopt de organisatie achter de populairste autosportklasse zo snel mogelijk te publiceren. Wat de consequenties zijn voor de eerder uitgestelde Grote Prijs op Zandvoort is nog niet duidelijk. Voor 1 september kan die race sowieso niet plaatsvinden vanwege het verbod op grote publieksevenementen in Nederland tot die tijd.

Eerder op de dag maakte de organisatoren van de GP van Frankrijk bekend dat hun voor 28 juni geplande race definitief niet doorgaat dit jaar. Hetzelfde geldt voor de GP van Monaco. Acht andere afgelaste wedstrijden zouden mogelijk nog ingehaald kunnen worden. Zeker is ook dat de GP van Groot-Brittannië op het circuit van het Engelse Silverstone op 19 juli in ieder geval zonder publiek wordt verreden.

“Hoewel we vandaag te horen kregen dat de GP van Frankrijk definitief is afgelast, hebben we er zeer veel vertrouwen in dat ons plan om het seizoen in de zomer te beginnen kan doorgaan”, liet F1-baas Chase Carey weten. “Het doel is in juli, augustus en begin september te racen in Europa met de GP van Oostenrijk als openingswedstrijd. September, oktober en november gaan we verder in Eurazië, Azië, Noord- en Zuid-Amerika om in de Golfstaten Bahrein en Abu Dhabi het seizoen af te sluiten. We hopen dan vijftien tot achttien wedstrijden achter de rug te hebben.”

“We verwachten eerst enkele wedstrijden zonder publiek te moeten afwerken, maar hopen dat dat later in het jaar anders wordt. We moeten nog veel werk verrichten. De gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen staat voorop”, aldus Carey.