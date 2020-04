Lammers laat ook publieke opinie meespelen in plannen Zandvoort

Voor Jan Lammers veranderde er weinig na de melding van de organisatoren het seizoen in de Formule 1 te willen beginnen op 5 juli in Oostenrijk. Daarna zouden er tot begin september races in Europa moeten worden gehouden, een termijn die de Grote Prijs op Zandvoort misschien nog mogelijk maakt. Tot 1 september zijn publieksevenementen in Nederland vanwege de coronacrisis verboden.

“Het zou dan inderdaad begin september moeten gebeuren”, zegt Lammers, directeur sportief van de Dutch Grand Prix. Hij zei eerder al te vrezen dat de GP van Nederland pas volgend jaar zijn terugkeer kan vieren. “Was er nu gezegd dat de laatste race in Europa uiterlijk 30 augustus zou moeten plaatsvinden dan was het er zeker niet van gekomen. Nu blijven we mogelijkheden onderzoeken waarbij uiteraard besluiten van het kabinet leidend zijn, maar ook het sentiment van het publiek. Staan ze open voor een wedstrijd zonder publiek of is uitstel tot volgend jaar dan een betere optie voor de racefans?”