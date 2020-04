NBA: trainen onder voorwaarden niet voor 8 mei

De NBA gaat basketbalclubs niet voor 8 mei toestaan hun trainingsfaciliteiten te openen. Afgelopen weekend ging het al gerucht dat de faciliteiten eerdaags geopend zouden worden, maar de Amerikaanse basketbalcompetitie waakt voor te veel optimisme.

Groepstrainingen blijven bij de heropening voorlopig verboden. Volgens de NBA mogen er per trainingslocatie maar vier spelers aanwezig zijn en coaches mogen niet deelnemen. De spelers mogen bovendien niet gebruikmaken van openbare faciliteiten zoals sportscholen.

De NBA wil voor de spelers die wonen in staten waar de ‘blijf thuis’-regels nog steeds strikt gelden alternatieve oplossingen bedenken.

De NBA ligt sinds 11 maart stil vanwege de coronapandemie. Nadat de Franse speler Rudy Gobert van Utah Jazz positief was getest, besloot de organisatie direct in te grijpen. De dikbetaalde basketballers uit de NBA nemen vanaf 15 mei genoegen met 25 procent minder salaris. De spelersvakbond bereikte een akkoord met de organisatie van de NBA over zo’n collectief ‘salarisoffer’.