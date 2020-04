Shorttracker Viktor An heeft zijn loopbaan beëindigd. Dat heeft hij aan verschillende media in Rusland laten weten.

De 34-jarige An, geboren in Zuid-Korea, won tijdens de Spelen van Turijn van 2006 drie gouden medailles. Hij heeft sinds 2011 de Russische nationaliteit. An verliet Zuid-Korea nadat hij in conflict was gekomen met de schaatsbond van dat land.

An veroverde tijdens de Spelen van 2014 in Sotsji opnieuw driemaal gouden medailles.