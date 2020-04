Tennisser Monfils moet virtueel toernooi overslaan

De Franse tennisser Gaël Monfils heeft zich moeten afmelden voor het virtuele toernooi van Madrid. Niet vanwege een blessure, maar vanwege “conflicterende belangen” tussen streamingsdiensten, meldde Monfils op Twitter.

“Helaas kan ik daardoor niet meedoen aan het Virtual Mutua Madrid Open”, aldus de 33-jarige Fransman. De huidige nummer 9 van de wereld, die in februari zijn titel prolongeerde op het tennistoernooi van Rotterdam, had in zijn carrière al vaak te maken met fysieke problemen. Nu mist Monfils echter een toernooi vanwege commerciële afspraken.

De deelnemers, onder wie Kiki Bertens en Rafael Nadal, nemen het thuis via de PlayStation tegen elkaar op. De wedstrijden worden uitgezonden via Facebook Gaming. Monfils is vooral actief op het concurrerende Twitch. Hij wordt vervangen door landgenoot Benoît Paire.

Het virtuele toernooi heeft een prijzenpot van 300.000 euro. Het is de bedoeling dat de winnaars hun prijzengeld schenken doneren aan collega’s die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Bertens treft in de poule Angelique Kerber, Donna Vekic en Eugenie Bouchard.