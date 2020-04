Autocoureur Hamilton ziet ook positieve dingen in coronacrisis

Lewis Hamilton probeert ook positieve dingen uit de coronacrisis te halen. “We zien weer heldere lucht in de wereld”, zegt de zesvoudig wereldkampioen in de Formule 1 op sociale media. “Minder dieren worden voor ons plezier geslacht. We stellen minder eisen en blijven binnen.”

“Laten we niet terugkomen zoals we deze moeilijke tijd ingingen”, doelt Hamilton op de uitbraak van het coronavirus. “Laten we eruit komen met betere kennis over de wereld. Laten we onze gewoonten veranderen. Laten we er fitter uitkomen en ook gezonder. Laten we zorgzamer voor de wereld zijn.”

Hamilton is dit seizoen nog niet in actie gekomen in de Formule 1. De eerste tien races zijn afgelast of uitgesteld vanwege het coronavirus. De Formule 1 wil het seizoen in juli beginnen, met een race in Oostenrijk zonder publiek. “Ik mis het racen”, zegt Hamilton. “Het is de eerste keer sinds mijn achtste jaar dat ik het seizoen nog steeds niet ben begonnen.”