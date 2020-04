Gezondheidschef: Olympische Spelen lastig zonder vaccin

Zonder een goed vaccin tegen het coronavirus is het ook volgend jaar lastig om de Olympische Spelen in Tokio te houden. Dat vertelde voorzitter Yoshitake Yokokura van de Japanse gezondheidsorganisatie tijdens een persconferentie.

“Ik zeg nu niet of we de Olympische Spelen volgend jaar wel of niet moeten laten doorgaan”, stelde hij. “Maar ik zeg wel dat het zonder een goed vaccin heel moeilijk wordt.

Laboratoria in verschillende landen werken op dit moment aan een vaccin dat mensen tegen het coronavirus kan beschermen. Yokokura vreest dat het nog wel even kan duren voordat er een goed vaccin op de markt komt.

De Olympische Spelen van Tokio werden vorige maand uitgesteld naar volgend jaar, na de uitbraak van de epidemie. De openingsceremonie staat nu voor 23 juli 2021 op het programma.