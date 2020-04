Nieuwe datum Tour de France in gevaar

De aangekondigde maatregelen van de Franse premier Édouard Philippe maken ook de nieuwe startdatum van de Tour de France onzeker. De Tour zou aanvankelijk beginnen op 27 juni in Nice maar werd twee weken geleden vanwege de coronacrisis verschoven naar 29 augustus. Philippe zei dinsdag in het Franse parlement dat (sport)evenementen met meer dan 5000 toeschouwers niet voor 1 september plaats kunnen vinden.

Philippe sprak met name over professionele competities als voetbal en rugby die het seizoen niet af kunnen maken. Over wielrennen zei hij verder niets, maar een gevolg van zijn aankondiging is wellicht dat het mogelijk in augustus geplande Critérium du Dauphiné niet kan plaatsvinden en dat de Tour weer moet worden verplaatst.

Een Tour beginnen zonder publiek, door Tourbaas Christian Prudhomme een slecht idee bevonden, zou ook geen optie zijn. Ook dan is er met onder meer renners, begeleiders, journalisten en beveiligers sprake van een samenscholing van enkele duizenden mensen.