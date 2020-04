Team IKO legt schaatsster Wijfje vast

Team IKO heeft schaatsster Melissa Wijfje vastgelegd. De 24-jarige allroundster heeft een contract getekend tot en met de Olympische Spelen van Peking in 2022.

Wijfje heeft een goed seizoen geschaatst in dienst van Gewest Friesland. Ze won tijdens de wereldbekerfinale de massastart en werd vijfde op de 1500 meter bij de WK afstanden. Ook bij de WK allround in Hamar werd ze vijfde. Bij de NK afstanden pakte ze de titel op de 1500 meter.

“Melissa is echt een geweldige aanvulling op ons team. Ze heeft zich de afgelopen jaren spectaculair ontwikkeld en we hopen deze lijn de komende jaren richting Peking 2022 door te kunnen trekken”, meldt Team IKO. Wijfje kan over twee jaar haar debuut maken op de Spelen. Ze liep de Spelen van 2018 in Pyeongchang mis. Tweeënhalve week geleden verzekerde Team IKO zich al van de diensten van Esmee Visser.

Gijs Esders verruilt het Gewest Friesland voor Schaatsteam Reggeborgh. Ook hij tekende een verbintenis voor twee jaar. Voor de 27-jarige Esders is het zijn eerste contract bij een commerciële ploeg.

“Eindelijk. Ik ben er heel blij mee. Het laat zien dat mijn volharding heeft gewerkt. Ik ben Gewest Friesland ook erg dankbaar voor de afgelopen vijf jaar. Maar ik ben nog niet klaar, er zit zeker nog progressie in”, aldus Esders, die afgelopen seizoen derde werd bij de NK sprint in Heerenveen.