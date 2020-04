Wereldatletiekbond creëert fonds voor atleten in nood

Wereldatletiekbond World Athletics heeft 500.000 dollar, ruim 450.000 euro, beschikbaar gesteld voor professionele atleten die vanwege de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt. Het noodfonds wordt gebruikt voor atleten die een groot deel van hun inkomen missen vanwege het ontbreken van wedstrijden.

Een groot deel van het geld komt van de International Ahtletics Foundation, een stichting die in 1986 is opgericht door de wereldatletiekbond om aan de atletiek gelinkte charitatieve doelen te ondersteunen. De stichting wordt voorgezeten door prins Albert II van Monaco. World Athletics-voorzitter Sebastian Coe gaat de werkgroep leiden die gaat bepalen wie voor steun in aanmerking komt. Onder anderen de topatleten Hicham El Guerrouj en Katerina Stefanidi praten daarin mee.