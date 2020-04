‘Zandvoort staat niet op nieuwe kalender Formule 1’

De Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort staat niet op de nieuwe kalender van de Formule 1. Dat meldt de Duitse krant Bild op basis van anonieme bronnen.

Volgens Bild wordt ook de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps dit seizoen niet verreden. Zowel in Nederland als België zijn tot 1 september geen grote evenementen toegestaan.

De organisatoren van de Formule 1 maakten maandag bekend dat ze het nieuwe seizoen begin juli willen starten in Oostenrijk. Volgens Bild worden daar twee races afgewerkt. Vervolgens zouden er ook twee races op het Engelse Silverstone worden gehouden. Ook de Hungaroring in Hongarije zou twee races krijgen toegewezen. In Oostenrijk en Engeland zou geen publiek welkom zijn. Het seizoen van de Formule 1 zou 17 wedstrijden tellen.

De Formule 1 maakte maandag al bekend dat het in september naar Azië en daarna naar Amerika wil. Jan Lammers, directeur sportief van de Dutch Grand Prix, zei toen al te vrezen dat de terugkeer van de GP van Nederland naar 2021 wordt uitgesteld.