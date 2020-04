‘Amerika is nog lang niet klaar voor topsport’

De hervatting van de competities in de Amerikaanse topsport is nog ver weg. Dat zegt Anthony Fauci, één van de voornaamste adviseurs van president Donald Trump in de coronacrisis. “Als ik kijk naar de situatie in het land kan ik als arts en wetenschapper niets anders zeggen dan dat we er nog niet aan toe zijn.”

De meeste Amerikaanse competities zijn half maart afgebroken. Van sommige is de start uitgesteld. Trump heeft wel meerdere keren gezegd de hervatting van de competities te willen overwegen omdat sport voor veel mensen belangrijk is. Geen land ter wereld is echter zo zwaar getroffen door het virus als de Verenigde Staten.

Fauci zegt ook uit te kijken naar topsport. “Maar helaas zit het er vooralsnog niet in. Misschien moeten we ons er bij neerleggen dat het seizoen voorbij is. Zelfs zonder toeschouwers wordt het heel moeilijk de veiligheid van iedereen te garanderen. Met fans op de tribune is helemaal uitgesloten. Dat kan vermoedelijk pas weer als er een vaccin tegen het virus is gevonden.”