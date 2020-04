Motorsportbaas hoopt op start WK eind juli in Europa

Motorsportbaas Carmelo Ezpeleta hoopt dat ondanks het annuleren van onder meer de TT van Assen vanwege het coronavirus het wereldkampioenschap wegrace eind juli van start kan gaan. In een interview zei de Spaanse CEO van het organiserende Dorna Sport dat het plan is om eind juli te starten. Over de precieze plaats en datum moet nog worden beslist.

“We zijn van plan om te starten in Europa en dan van juli tot en met november te racen en dan te zien hoe het seizoen zich ontwikkelt”, zei Ezpeleta. “Als er races buiten Europa mogelijk zijn, volgen die na november.” De motorsportbaas hoopt een WK met tien tot twaalf races te kunnen organiseren.

De overkoepelende internationale organisatie meldde woensdagochtend al dat de TT van Assen net als de grands prix van Duitsland en Finland definitief niet doorgaan in 2020. Het is voor het eerst in 75 jaar dat de TT niet op de geplande datum wordt verreden.