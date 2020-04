NOC*NSF: 1,7 miljoen Nederlanders minder aan sporten

Sinds de invoering van de maatregelen rond het coronavirus zijn in Nederland 1,7 miljoen mensen minder aan het sporten. In maart 2019 bedroeg dat aantal 10,4 miljoen, nu is het 8,7 miljoen. Dat blijkt uit onderzoek dat het marktonderzoeksbureau Ipsos in opdracht van sportkoepel NOC*NSF heeft uitgevoerd.

Het zijn vooral kinderen die minder bewegen. Volgens het onderzoek is in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar sprake van een daling van 35 procent. Bij de jeugd in de leeftijd tussen 13 en 18 jaar was er sprake van een teruggang met 13 procent.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Dit onderzoek toont aan dat de coronamaatregelen er bij de jeugd goed hebben ingehakt. Kinderen bewegen al jaren steeds minder, motorische vaardigheden nemen af en overgewicht neemt toe. Het is daarom extra belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om hun sport uit te oefenen. We zijn dan ook blij dat de jeugd vanaf vandaag weer naar de voor hen zo belangrijke en vertrouwde sportclub mag. Naast het vele plezier dat hierdoor zal ontstaan maken we met sporten en bewegen Nederland ook sterker.”