Vuelta-directeur: hopelijk Nederlandse start in 2022

De organisatie van de Ronde van Spanje zou graag zien dat de start van het evenement nu in 2022 in Nederland plaatsvindt. Dat zei directeur Javier Guillén, kort nadat duidelijk was geworden dat door de verplaatsing van de wielerkoers naar het najaar vanwege corona de start dit jaar niet in Nederland kan worden gehouden.

“Wij wilden niets liever dan een start in Nederland en zijn dan ook teleurgesteld dat het vanwege deze vervelende omstandigheden niet door kan gaan”, zegt Guillén. “We zijn diep onder de indruk geraakt van de organisatie in Nederland en hopen dan ook vurig dat we in 2022 door kunnen gaan met elkaar. We gaan deze optie nu samen onderzoeken.”