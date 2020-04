Wielrenner Gaviria hervat training na besmetting met virus

Wielrenner Fernando Gaviria heeft de training voorzichtig hervat na besmet te zijn geweest met het coronavirus. De Colombiaanse sprinter raakte in maart besmet met het virus tijdens de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij revalideerde in een ziekenhuis in Abu Dhabi.

“Ik ben er even slecht aan toe geweest, maar gelukkig ligt dat allemaal achter me”, zegt Gaviria (25). “Ik begin nu weer met trainingsactiveiten in en rond het huis. Ik ben heel blij dat ik deze stap heb kunnen zetten.”