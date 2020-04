Zwembond stopte zwemtrainingen in Zeist op last van NOC*NSF

Zwemmers hebben in de afgelopen weken getraind in het eigen zwembad van zwembond KNZB in Zeist. De zwembond is daarmee gestopt op last van NOC*NSF.

De KNZB reageerde eerder op de dag al op berichten dat zwemmers gebruik hadden gemaakt van het zwembad in Zeist. Dat was volgens de zwembond incidenteel gebeurd en nadat de bond hierop was aangesproken door sportkoepel NOC*NSF, is het zwembad gesloten.

NOC*NSF sloot half maart de trainingscentra vanwege de uitbraak van het coronavirus. De sportkoepel heeft zodra hij wist van de trainingen bij de zwembond erop aangedrongen het zwembad te sluiten, omdat “dat niet mocht binnen de noodverordening die ter plekke geldig was”.

De zwembond laat weten vanaf donderdag weer officieel aan de slag te mogen met de zwemsporten op de verschillende locaties.