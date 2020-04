EK zwemmen in Boedapest opnieuw uitgesteld, nu naar 2021

De EK zwemmen in Boedapest zijn opnieuw uitgesteld en nu naar 2021. Het evenement zou dit jaar eerst van 11 tot en met 24 mei worden gehouden in de Hongaarse hoofdstad. Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd het toernooi naar eind augustus verschoven. Volgens de Hongaarse organisatie is die periode echter gezien de huidige situatie evenmin haalbaar.

De Europese zwembond LEN zal tijdens een congres in november waarschijnlijk een nieuwe termijn voor de EK bepalen. Naast de strijd om de medailles op de langebaan (50 meter), staan ook de Europese titels bij het openwaterzwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen op het spel.