Koops weg bij Chinese schaatsbond

Arie Koops is niet langer in een leidinggevende functie werkzaam voor de Chinese schaatsbond. Zijn 4-jarige contract tot en met de Olympische Spelen van Peking 2022 is na twee winters ontbonden. Met hem zijn ook alle andere trainers, coaches en stafleden bij de Chinese langebaanselectie ontslagen. Het bestuur van de Chinese schaatsbond nam bij de nationale shorttrackselectie dezelfde ingrijpende maatregelen.

Half april kregen alle betrokkenen te horen dat er komend seizoen geen werk meer zou zijn bij de Chinese schaatsbond. De Nederlandse trainers Bob de Jong en Rutger Tijssen stapten eerder al op.

“Mijn contract is per 1 april opgezegd, dus ook nog met terugwerkende kracht”, zegt Koops, die na de succesvolle Winterspelen van Pyeongchang 2018 afscheid nam als technisch directeur van de Nederlandse schaatsbond. “Ik zat te wachten op een evaluatie. Daarin wilde ik helder maken dat er andere keuzes gemaakt moesten worden. Nu zijn er dus wel keuzes gemaakt, maar niet die van mij. Iedereen die als staflid in het project naar Peking 2022 zat, moest vertrekken, inclusief het Chinese management.”