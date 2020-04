LeBron James: blijf ver weg van beëindiging NBA

Sterspeler LeBron James van Los Angeles Lakers wil niets van een definitieve stopzetting van het basketbalseizoen in de NBA weten. Enkele clubdirecteuren en spelersmanagers zinspeelden daarop in de Amerikaanse media waarna de 35-jarige kopman op Twitter verontwaardigd reageerde.

“Ik zag een paar verhalen van directieleden en makelaars over de beëindiging van het seizoen. Daar is werkelijk niets van waar. Niemand die ik ken, heeft zoiets gezegd. Zodra het veilig is, willen we graag ons seizoen voltooien. Ik ben er klaar voor en ons team is er klaar voor. Helemaal niemand moet zich met een beëindiging van het seizoen bezighouden.”

De NBA ligt sinds 11 maart stil vanwege de coronapandemie. Nadat de Franse speler Rudy Gobert van Utah Jazz positief was getest, besloot de organisatie direct in te grijpen. De dikbetaalde basketballers uit de NBA nemen vanaf 15 mei genoegen met 25 procent minder salaris. Tot 8 mei blijven de trainingsfaciliteiten van de NBA-clubs sowieso gesloten.