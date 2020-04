Mogelijk meer sporten bij EK’s van München in 2022

Op de Europese kampioenschappen die meerdere sportbonden in 2022 gelijktijdig in München gaan houden komen mogelijk meer dan vijf sporten op het programma te staan. Volgens regionale media zouden beachvolleybal, klimmen, kanovaren en tafeltennis worden toegevoegd. Het oorspronkelijke programma bestaat uit atletiek, wielrennen, turnen, roeien en triatlon.

De eerste keer dat bonden gezamenlijk hun EK’s hielden, onder meer om meer interesse van zendgemachtigden te krijgen, was in 2018. Toen waren de wedstrijden verspreid over twee steden, Berlijn en Glasgow.