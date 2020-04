Nascar-circuit in VS gaat weer beginnen met 7 races in 11 dagen

Als eerste grote sportafdeling in de Verenigde Staten gaat het Nascar-circuit, de belangrijkste autosportklasse in het land, weer van start. Op 17 mei wordt het seizoen hervat met een race op Darlington Raceway in South Carolina. In een tijdsbestek van elf dagen worden er in totaal zeven wedstrijden gereden, waarbij ook de Charlotte Motor Speedway in North Carolina als circuit wordt gebruikt. Dat gebeurt allemaal wel achter gesloten deuren.

De populaire races in het Nascar-circuit, met identieke auto’s, werden half maart onderbroken door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. “We beseffen dat we een grote verantwoordelijkheid dragen op het moment dat we weer met onze wedstrijden beginnen. We zullen ervoor zorgen dat de veiligheid van onze coureurs, officials en iedereen in de omgeving is gegarandeerd”, verzekerde topman Steve O’Donnell van de Nascar-organisatie.