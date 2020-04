WADA rondt dopingonderzoek naar 298 Russische sporters af

Het dopingonderzoek naar 298 Russische sporters is na een jaar afgerond. Dat meldt het mondiale antidopingbureau WADA. De resultaten zijn naar 28 antidopingagentschappen gestuurd, alsmede 27 internationale sportfederaties en één organisator van een groot toernooi. Deze instanties moeten nu beslissen of er een dopingzaak komt tegen de sporter in kwestie.

Het WADA zal de feiten met de betreffende antidopingorganisatie (ADO) doornemen en daarna het ADO-oordeel afwachten. WADA kan, indien dat noodzakelijk wordt geacht, nog beroep aantekenen bij het internationaal sporttribunaal (CAS).

Het project werd uitgevoerd door de opsporings- en inlichtingendienst van het WADA. Met behulp van verzamelde data uit het gewraakte laboratorium in Moskou werden de systematische dopingpraktijken in de Russische sportwereld nader onderzocht.

Russische officials wilden de WADA-inspecteurs eerst geen toegang tot de betreffende gegevens verschaffen. Later werden deze Russen schuldig bevonden aan geknoei met het bewijsmateriaal. Als gevolg van deze manipulaties werd Rusland vorig jaar voor vier jaar geschorst voor alle grote sportevenementen. De Russische beroepszaak bij het CAS loopt nog.

Volgens WADA hebben 153 zaken van de 298 ingeleverde dossiers niets te maken met gemanipuleerde data.