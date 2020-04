WK mountainbiken in Albstadt definitief van de baan

Het WK mountainbiken zal dit jaar definitief niet plaatsvinden in Albstadt in het zuiden van Duitsland. De titelstrijd was vanwege de uitbraak van het cononavirus al geschrapt op de oorspronkelijke data van 25 tot en met 28 juni, maar zal ook niet op een later tijdstip worden gehouden.

“Vanuit de politiek hebben wij een duidelijk signaal gekregen dat we ook in oktober nog met omvangrijke reisbeperkingen rekening moeten houden. We hebben daarom aan de noodrem getrokken”, aldus voorzitter Rudolph Scharping van de Duitse wielerbond (BDR).

Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado, de wereldkampioen in het veldrijden bij de mannen en de vrouwen, waren van plan om mee te doen aan de mondiale kampioenschappen mountainbiken.

De wielerbond UCI gaf in een persverklaring aan het WK moutainbiken nog niet helemaal te hebben opgegeven voor 2020. De bond blijft zoeken naar een andere locatie en geschikte datum.