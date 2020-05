Atlete Stevens, rivale van Schippers, voorlopig geschorst

De Amerikaanse sprintster Deajah Stevens is door de Athletics Integrity Unit (AIU) voorlopig geschorst vanwege een inbreuk op het antidopingreglement. Er is iets misgegaan met het overzicht van haar verblijfplaatsen, de zogenoemde whereabouts, op basis waarvan dopingcontroleurs een test kunnen afnemen. Stevens, een concurrente van Dafne Schippers, eindigde op de 200 meter als zevende in de olympische finale van Rio 2016 en een jaar later op de WK in Londen werd ze vijfde.

De AIU schorste vrijdag nog vier andere atleten. Ook de Amerikaanse sprintster Gabrielle Thomas staat tijdelijk aan de kant wegens het niet correct invullen van haar whereabouts. Thomas behoort met haar persoonlijk record van 22,19 op de 200 meter tot de mondiale subtop.

De Keniaanse afstandsloper Alex Korio Oliotiptip, die een persoonlijk record van 58.51 op de halve marathon heeft staan, is eveneens voorlopig geschorst voor overtreding van het whereabouts-reglement.

Een andere Keniaanse hardloper, Mikel Kiprotich Mutai, is voorlopig geschorst voor het gebruik van het verboden middel nandrolon. De Indiase discuswerper Sandeep Kumari is voor vier jaar uitgesloten wegens het gebruik van methenolon.