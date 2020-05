Auto met Van der Gijp erin na tv-uitzending bewerkt met hamers

Oud-voetballer en tv-persoonlijkheid René van der Gijp heeft begin deze week naar eigen zeggen veel geluk gehad. De 59-jarige Dordtenaar kreeg de schrik van zijn leven toen hij bij zijn woning werd opgewacht door drie mannen, die met zware hamers op zijn auto insloegen. De voormalige international, die maandagavond terugkeerde van zijn vaste optreden in de voetbaltalkshow Veronica Inside, kon ongedeerd in zijn voertuig wegkomen, maar heeft geen “flauw idee” waarom en waarvan hij het slachtoffer is geworden.

“Ik stond met mijn auto voor het hek om het te openen en opeens sprongen er drie gasten uit het niets voor mijn auto”, legde Van der Gijp redelijk nuchter uit in het programma Radio Veronica – Veronica Inside. “Ze begonnen als idioten met hamers op mijn auto in te slaan. Ik schrok me de tering, maar ik kon wegkomen door achteruit weg te rijden.”

Zijn autoruiten gingen niet kapot. “Ik heb van die ramen in mijn auto die je niet stuk krijgt. Die heeft de eerste eigenaar van de auto er ooit in laten zetten, dat wist ik zelf ook niet. Ik weet wel dat als je één klap van zo’n hamer op je hoofd krijgt, dan ben je dood.”