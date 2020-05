Formule 1 denkt aan twee raceweekends aaneen op zelfde circuit

De Formule 1 werkt toe naar een kalender met twee raceweekeinden achter elkaar op hetzelfde circuit. “Dat scenario wordt steeds attractiever”, zegt Ross Brawn, de sportdirecteur van de koningsklasse in de autosport.

De Formule 1 kondigde begin van de week aan dat het in juli alsnog wil beginnen aan het seizoen met de Grote Prijs van Oostenrijk. Na een aantal races in Europa in de maanden juli en augustus zou het circus zich dan verplaatsen naar Azië in september. De precieze kalender is nog niet vrijgegeven.

Brawn liet doorschemeren dat de Formule 1 in coronatijd moet werken aan een eigen ecosysteem. “Een van de grootste logistieke uitdagingen is iedereen te testen en gezond verklaard te krijgen om op het circuit te komen. Als we dat doen, dan is het slim om iedereen in die omgeving te houden voor twee races. Zo creëren we ons eigen biosfeer”, aldus Brawn.

In die gedachte begint de Formule 1 met twee raceweekeinden achter elkaar in Oostenrijk (Red Bull Ring), dan volgen twee raceweekends in Groot-Brittannië (Silverstone). Die races zullen wel allemaal zonder publiek plaatshebben.