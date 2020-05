Ook GP Hongarije in Formule 1 zeker zonder publiek

Mocht de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1 in augustus worden verreden, dan gebeurt dat zeker zonder publiek. Dat hebben de organisatoren van de race op de Hungaroring vrijdag verklaard. De wedstrijd staat gepland op 2 augustus, maar de Hongaarse regering heeft besloten dat tot half augustus evenementen met meer dan 500 aanwezigen verboden zijn vanwege de coronacrisis.

De Formule 1 wil het seizoen begin juli alsnog starten met de GP van Oostenrijk, die achter gesloten deuren moet worden verreden. Daarna moet de GP van Groot-Brittanniƫ volgen, eveneens zonder toeschouwers. De herziene racekalender is nog niet bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat er in augustus nog een aantal wedstrijden in Europa wordt verreden.