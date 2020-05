Polsstokhoogspringers dagen elkaar uit in tuinduel

Drie van de beste polsstokhoogspringers ter wereld nemen het zondag vanuit hun tuin tegen elkaar op. De Zweedse wereldrecordhouder Armand ‘Mondo’ Duplantis, tweevoudig wereldkampioen Sam Kendricks uit de Verenigde Staten en de Franse olympisch kampioen van 2012 Renaud Lavillenie zullen zich via een videoverbinding met elkaar meten in de zogenoemde Ultimate Garden Clash.

Wereldatletiekbond World Athletics zal de wedstrijd zondag om 17.00 uur op sociale media streamen. Omdat het zonder officials moeilijk is de lat steeds op de juiste hoogte te leggen, is er voor een afwijkend format gekozen. De drie atleten leggen de lat op 5 meter en gaan proberen in een half uur die hoogte zo vaak mogelijk te halen. Lavillenie doet dat in zijn tuin in Clermont-Ferrand. Kendricks en Duplantis seinen hun sprongen door vanuit de Verenigde Staten, waar de Zweed zijn trainingsbasis heeft.

“Geweldig om weer in een competitie actief te zijn”, zei Duplantis. “Zeker met Renaud en Sam als tegenstanders. We gaan ervan genieten, al is winnen voor mij cruciaal. Ik houd niet van verliezen.”

World Athletics denkt in de komende, door de coronacrisis wedstrijdloze maanden ook in andere disciplines ‘tuinwedstrijden’ te kunnen houden.