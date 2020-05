Sportkoepel: kabinet precies op tijd met financiële steun

NOC*NSF is blij met de 110 miljoen euro die het kabinet vrijmaakt om de sportverenigingen te steunen, ook al is het minder dan de 150 miljoen die de sportkoepel had gevraagd. “Het kabinet komt precies op tijd met deze noodhulp”, zegt voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg in een reactie. “Fijn dat zowel bij minister Martin van Rijn (Sport) als bij het gehele kabinet de waarde van de Nederlandse sportinfrastructuur zo hoog in het vaandel staat.”

Van Zanen wijst op de unieke infrastructuur van sportverenigingen in Nederland, die veelal draait op vrijwilligers. “Dit netwerk van ongeveer 25.000 verenigingen staat nu zwaar onder druk omdat belangrijke inkomsten wegvallen en hoge vaste lasten tegelijkertijd doorlopen. We kunnen het ons als maatschappij niet veroorloven dat hierdoor sportverenigingen zouden verdwijnen, juist nu het belang van sport en bewegen voor onze gezondheid zo evident is gebleken.”

Directeur Gerard Dielessen valt de voorzitter bij. “Geweldig nieuws dat het kabinet 110 miljoen euro vrijmaakt voor de acute nood die onze sportverenigingen nu ondervinden vanwege de maatregelen die genomen moesten worden in de bestrijding van het coronavirus. Met dit bedrag kunnen we onze 25.000 sportverenigingen in ieder geval op korte termijn overeind houden.”

Het leeuwendeel van het geld, 90 miljoen euro, is bedoeld om de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Met deze maatregel worden ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund. De resterende 20 miljoen euro is bestemd voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Per club gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro.

Ook de voetbalbond KNVB, met bijna 3000 verenigingen de grootste, reageert positief. “Wij hebben ons samen met NOC*NSF hard gemaakt voor de breedtesport. Minister Van Rijn heeft hier gehoor aan gegeven en zijn steun stemt ons tevreden”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. “Nederland heeft een verenigingsnetwerk waar mensen samen kunnen sporten en samen als vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan een vitaal land. Deze verenigingen zijn van onschatbare waarde voor de volksgezondheid en sociale betrokkenheid en mogen niet verloren gaan.”